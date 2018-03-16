Borsadaki şirketlerin karı 2017'de yüzde 58,4 arttı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 58,4 artarak 74 milyar 50,8 milyon liraya ulaşırken, 20 şirketin net karı 1 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin geçen yıl elde ettiği net kar, 2016 sonuna kıyasla yüzde 58,4 artarak 74 milyar 50,8 milyon liraya ulaştı. Şirketler, 2016'da 46 milyar 758,5 milyon lira net kar elde etmişti.

Söz konusu şirketlerden 20'sinin net karı 1 milyar lirayı aşarken, bu şirketlerin toplam net karı 60 milyar 925,1 milyon lira oldu.

Böylece borsada BIST 100 altında işlem gören şirketlerin ulaştığı toplam net karın yüzde 82,3'ünü, en fazla net kar elde eden ilk 20 şirket karşıladı.





- 94 şirketten 82'si net kar elde etti





BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 94 şirketten 82'si net kar elde etti. Kalan 12 şirket ise geçen yıl net zarar yazdığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden geçen yıl en fazla net kar elde eden 6 milyar 344 milyon lirayla Garanti Bankası oldu. Net karda Garanti Bankası'nı, 6 milyar 39,1 milyon lirayla Akbank, 5 milyar 307,5 milyon lirayla İş Bankası ve 4 milyar 908,7 milyon lirayla Koç Holding izledi.

Öte yandan geçen yıl en fazla net zararı, 505 milyon lirayla Akenerji açıkladı. Akenerji'yi 471,6 milyon lirayla Doğan Şirketler Grubu Holding, 329,2 milyon lirayla Global Yatırım Holding ve 264,5 milyon lirayla da Hürriyet Gazetecilik izledi.





- Kar artışında liderlik Gözde Girişim'de





Geçen yıl net karını 2016 sonuna göre en çok artıran şirket Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı oldu. Söz konusu şirketin net karı, 2016'da bulunduğu 116,8 milyon lira seviyesinden geçen yıl 1 milyar 990,1 milyon liraya yükseldi. Böylece Gözde Girişim, net karını geçen bir yıllık sürede 17 katına çıkardı.

Net kar artışında Gözde Girişim'in ardından Kartonsan Karton Sanayi geldi. Geçen bir yıllık sürede Kartonsan'ın net karı 2,9 milyon liradan 38,4 milyon liraya çıktı.

Afton Çimento yüzde 462,5'lik net kar artışı ile 3'üncü sırada yer alırken, bu şirketi yüzde 395,5'le Metro Holding, yüzde 307,1'le Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii ve yüzde 296,8'le de Yataş izledi.





- Net karı en fazla azalan şirket Vestel





Geçen yıl 12 şirketin net karında 2016'ya kıyasla düşüş yaşandı. Bu dönemde net karında en fazla düşüş yaşanan şirketler ise yüzde 67,1'le Vestel, yüzde 60,3'le Anadolu Cam, yüzde 57,2'yle de İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Vestel'in net karı geçen yıl 55,1 milyon liraya gerilerken, Anadolu Cam'ın 181,3 milyon liraya, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 180 milyon liraya indi.

BIST 100 altında işlem gören ve 2016'da zarar açıklayan 18 şirketin ise geçen yıl kara geçtiği görüldü.





- Enka İnşaat ilk 10'daki yerini Ereğli'ye kaptırdı





Net kar büyüklüğü açısından 2016'da ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde geçen yıl da listede yer almayı başardı.

Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, VakıfBank, Sabancı Holding, Halk Bankası, Tüpraş ve Enka İnşaat ve Sanayi 2016'da en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Geçen yıl ise bu listeden Enka İnşaat çıkarken, bu şirketin yerine Ereğli Demir Çelik girdi.

Ereğli Demir Çelik'in net karı geçen bir yıllık sürede yüzde 147,5 artarak 1 milyar 516,4 milyon liradan 3 milyar 753,8 milyon liraya ulaştı. Enka İnşaat ise geçen yıl elde ettiği 2 milyar 567,7 milyon liralık net karla 11. sırada yer aldı.