Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 15,6 milyar liralık net kar

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 15 milyar 597,7 milyon liraya geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2019'un ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 azaldı.

Böylece 2018'iin ilk çeyreğinde 18 milyar 228,3 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 15 milyar 597,7 milyon liraya indi.

Bu dönemde, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Turkcell ve Sabancı Holding olmak üzere 6 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

94 şirketten 61'i net kar elde etti

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 94 şirketten 61'i ilk çeyrekte net kar elde etti. Kalan 33 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk çeyrekte en fazla net kar elde eden 1 milyar 722 milyon lirayla Garanti Bankası oldu.

Net karda Garanti Bankası'nı, 1 milyar 457,9 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 412,5 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 241,4 milyon lirayla Yapı Kredi, 1 milyar 224,5 milyon lirayla Turkcell ve 1 milyar 57 milyon lirayla Sabancı Holding izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 253 milyon lirayla THY açıkladı. Net zarar büyüklüğünde THY'yi, 375,2 milyon lirayla Tüpraş, 340,2 milyon lirayla Gözde Girişim, 274,4 milyon lirayla Vestel ve 230,9 milyon lirayla da Migros takip etti.Kar artışında liderlik Turkcell'de

Bu yılın ocak-mart döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket Turkcell oldu. Söz konusu şirketin net karı, 2018'in ilk çeyreğinde bulunduğu 500,8 milyon lira seviyesinden 2019'un aynı döneminde 1 milyar 224,5 milyon liraya yükseldi.

Net kar artışında Turkcell'in ardından Tekfen Holding geldi. Geçen bir yıllık sürede Tekfen Holding'in net karı 240,9 milyon liradan 782,3 milyon liraya çıktı.

Öte yandan bu yılın ilk çeyreğinde 47 şirketin net karında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket THY oldu. THY'nin geçen yılın ocak-mart döneminde 314 milyon lira olan net zararı, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 253 milyon liraya ulaştı.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, şirketin net karı 3,4 milyon lira seviyesinden 32,1 milyon liraya ulaşırken, bu rakam yüzde 838'lik artışa işaret etti.

Net karı yüzde 675 artışla 156 milyon liraya ulaşan Koza Madencilik ise ikinci sırada yer aldı.

Vakıfbank, Emlak Konut ve Halk Bankası ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2018'in ocak-mart döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın ilk çeyreğinde de listede yer almayı başardı.

Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik, Vakıfbank, Emlak Konut ve Halk Bankası 2018'in ilk çeyreğinde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu listeden Vakıfbank, Emlak Konut ve Halk Bankası çıkarken, bu şirketlerin yerine Turkcell, Enka İnşaat ve Tekfen Holding girdi.