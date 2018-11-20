Borsadaki bankaların 9 aylık karı yüzde 8,9 arttı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının net kârı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 yükselişle 27,3 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 2 trilyon 755 milyar 960 milyon liraya yükseldi.

Bankaların aktif toplamı 9 aylık dönemde 562 milyar liranın üzerinde artış gösterdi. Geçen yıl sonunda aktif büyüklük 2 trilyon 193 milyar 958 milyon lira düzeyindeydi.

9 aylık kâr 27 milyar lirayı aştı

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının bu yılın ocak-eylül net kârı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 27 milyar 275 milyon 692 bin lira oldu. Bankalar, 2017'nin 9 ayında 20 milyar 45 milyon 986 bin lira net kâr elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, aynı dönemde yüzde 13,6 yükselerek 232 milyar 435 milyon 715 bin liradan 264 milyar 76 milyon 70 bin liraya çıktı. Söz konusu bankaların ortalama öz kaynak kârlılığı eylül sonu itibarıyla yüzde 13,55 düzeyinde gerçekleşti.

QNB Finansbank'ın kâr artışı yüzde 41,8

Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları arasında 9 ayda en fazla net kârı 5 milyar 576 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net kârda Garanti Bankası'nı 4 milyar 639 milyon lira ile Akbank ve 4 milyar 573 milyon lira ile İş Bankası izledi.

Net kârını 2017'nin aynı dönemine göre en çok artıran banka QNB Finansbank oldu. Kâr artışı yüzde 41,8 olan QNB Finansbank'ı, yüzde 31,1 ile Yapı Kredi ve yüzde 21,3 ile DenizBank takip etti.

Ortalama öz kaynak kârlılığı en yüksek banka ise QNB Finansbank oldu. Eylül sonu itibarıyla ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 16,6 düzeyinde bulunan QNB Finansbank'ı, yüzde 16,3 ile VakıfBank ve yüzde 16 ile DenizBank izledi.

Ziraat'in aktif büyüklüğü 500 milyar lirayı geçti

Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, 555 milyar 994 milyon TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası unvanını sürdürdü. 9 ayda bankanın net dönem kârı, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 azalarak 6 milyar 507 milyon liradan 5 milyar 643 milyon liraya indi.

Ziraat Bankası'nın 9 aylık kârı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam kârının 5'te birine denk geliyor.

Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı da eylül sonu itibarıyla yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türk bankacılık sektörünün kârı 42,2 milyar lira

Bu arada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 artarak 42 milyar 175 milyon liraya yükseldi. Bankalar, 2017'nin ocak-eylül döneminde 37 milyar 180 milyon lira kâr elde etmişti.

Sektörün eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 4,2 trilyon liraya yükseldi.