Borsada gong Dünya Yatırımcı Haftası için çalacak

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da gong, 1 Ekim'de, Dünya Yatırımcı Haftası için çalacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO-International Organization of Securities Commissions) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilen Dünya Yatırımcı Haftası'nın ikincisi, 1-7 Ekim'de düzenlenecek.

Her ülkenin kendi etkinliklerini düzenlediği hafta, Türkiye'de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve TSPB iş birliğinde 1 Ekim'de gerçekleştirilecek gong töreniyle başlayacak.

Borsa İstanbul'da düzenlenecek etkinlik, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ve TSPB Başkanı Erhan Topaç'ın yapacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak. Törene TSPB üyelerinin temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve üniversite öğrencilerinin katılımı bekleniyor.

Tören kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri de yapılacak. Finansal okuryazarlık hakkında bilgilerin paylaşılacağı seminerde, SPK Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Ergun Türeoğlu, Borsa İstanbul Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Recep Bildik, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Hande Kılıç konuşmacı olarak yer alacak.



Muhabir: Uğur Aslanhan