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Borsa yılı rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününde 115.840,17 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra, günü yüzde 0,74 değer kazancıyla 115.333,01 puandan tamamladı.

29 Aralık 2017 Cuma 18:26
Borsa yılı rekorla tamamladı
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İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 852,56 puan artarak kapanış rekorunu 115.333,01 puana taşırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 1,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,20 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile gıda, içecek oldu.

Güne pozitif başlayan ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 115.840,17 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 115.000-115.500 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ile vize sorununun ortadan kalkmasının ardından Türk lirası varlıklara artan ilginin yılın son işlem gününde de devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini, olası düşüşlerde ise 112.500 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.

Gelecek hafta, işlemlere salı günü başlayacak olan piyasalarda yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise başta ABD'de istihdam raporu olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, yükseliş eğilimindeki emtia fiyatları ile düşüş trendindeki dolar kurunun seyrinin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu



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