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Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 116.849,31 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

02 Ocak 2018 Salı 14:29
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 116.849,31 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısını yüzde 1,05 değer kazancıyla 116.549,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.216,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,79, holding endeksi de yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,90 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile iletişim oldu.

Yeni yılın ilk işlem gününe pozitif başlayan ve genele yayılan alımlarla tarihinin en yüksek seviyesi olan 116.849,31 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 116.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, dolar bazlı dirence denk gelen 118.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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