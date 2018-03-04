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Borsa liginde şubat ayının tek kazandıran takımı oldular

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında şubat ayını yüzde 7,9 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

04 Mart 2018 Pazar 13:44
Borsa liginde şubat ayının tek kazandıran takımı oldular
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İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında şubat ayını yüzde 7,9 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi şubat ayında yüzde 1,2 değer kaybetti.

Fenerbahçe'nin hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 7,9 yükseldi ve Borsa İstanbul'da yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 5,7 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ olarak gerçekleşti. Trabzonspor'u yüzde 5,2 azalışla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 4,3 değer kaybıyla Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar takip etti. Galatasaray böylece şubat ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak gerçekleşti.

Yıl başından bu yana da tek kazandıran Fenerbahçe

Yıl başında bu yana da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi Fenerbahçe oldu. Yılın ilk 2 ayında Fenerbahçe'nin hisseleri, yüzde 5,5 arttı. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise yüzde 6,6 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 4 ile Galatasaray, yüzde 2,2 ile Trabzonspor takip etti. Trabzonspor, bu sonuçlarla birlikte yılın ilk ayında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomiFenerbahçe
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