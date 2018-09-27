Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, bugün gerçekleştirilirken, oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü değişti. Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan Borsa İstanbul AŞ Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Müdür Murat Çetinkaya, 2017 yılı finansal ve operasyonel performansı ile Borsa İstanbul'un stratejik yol haritasını içeren sunum gerçekleştirdi.

Murat Çetinkaya, Genel Kurulu, stratejik ortaklıklar, koşullu hissedarlık pozisyonları, Nasdaq'ın yüzde 7 hisse satışı ve EBRD ile olan stratejik ortaklık konularında bilgilendirdi.

Toplantı çerçevesinde yıllık faaliyet raporu, 2017 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu bilançosu ve kar/zarar tablosu onaylanırken, Kar Dağıtım Politikası onaylandı ve kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

Borsa İstanbul Bağış Politikasındaki değişikliklerin onaylandığı Genel Kurul'da, Borsa İstanbul paylarının geri alım süreci konusunda Yönetim Kurulu yetkilendirildi.

Yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda Zafer Sönmez, Fahrettin Altun ve Ertuğrul Altın bağımsız yönetim kurulu üyesi, Tevfik Eraslan ve Cem Demiroğlu yönetim kurulu üyesi olarak yeni Yönetim Kurulunda yer aldı.

Mevcut Yönetim Kurulunda görev yapan üyelerden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Murat Çetinkaya, Yunus Arıncı, Nicola Beattie, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tüzel kişiliğini temsilen Erhan Topaç'ın Yönetim Kurulu üyelikleri devam etti.

Muhabir: Eda Fatma Topçu