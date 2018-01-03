banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.395,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:49
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı
banner230

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118.395,13 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısını yüzde 0,64 değer kazancıyla 118.275,72 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 751,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,32 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile madencilik oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verilerinin ardından 118.395,13 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, kasım ayında yüzde 12,98 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 11,92'ye gerilediğini belirterek, küresel piyasalarda devam eden risk iştahının BIST 100 endeksinin rallisini desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi endeksi ve akşam saatlerinde yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 118.300 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Muhabir: Bekir Gürdamar

Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim