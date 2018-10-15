Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 değer kazanarak 97.346,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 689,54 puan ve yüzde 0,71 artışla 97.346,96 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile ulaştırma oldu.

Cuma günü 93.400-97.200 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 değer kazancıyla 96.657,42 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'yle ilişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım" ifadelerini kullanmasının piyasaları pozitif etkilediğini belirterek, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin karşılıklı açıklamalarla artması sonrasında petrol fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili olarak Trump'ın yaptırım söylemelerine, Suudi Arabistan'dan ülkeye yönelik herhangi bir uygulamaya fazlasıyla karşılık verileceği cevabı geldi.

Bugün yurt içinde işsizlik ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın direnç, 93.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.



Muhabir: Erhan Cihan Ünal