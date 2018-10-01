Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,12 artışla 100.075,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 118,30 puan ve yüzde 0,12 artışla 100.075,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile ticaret oldu.

Cuma günü 100.500 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,34 azalışla 99.956,90 puandan tamamladı. Endeks, cuma günkü sınırlı düşüşe karşın haftalık bazda yükselişini üst üste 6'ncı haftaya taşıdı ve bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,01, ağustos ayı kapanışına göre de yüzde 7,80 değer kazandı.

Analistler, Borsa İstanbul'un eylül ayındaki rallisinin ardından ekimde de moralli başladığını ifade ederek, son 6 yıldır ekim aylarında ortalama yüzde 6 yükselen BIST 100 endeksinde, 103.000 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, hafta genelinde ise çarşamba günü yurt içinde enflasyon ve cuma günü ABD’nin istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.