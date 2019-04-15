Borsa haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, 216,53 puan ve yüzde 0,23 azalışla 95.760,29 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,50 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü açıklanan şubat ayı cari işlemler açığı verisinin beklentilerin altında kalmasından bulduğu destekle 97.530,85 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 96.072,99 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 97.200 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.



