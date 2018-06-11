Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 yükselişle 96.661,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 785,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi değişim göstermezken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri en çok kazandıran yüzde 3,94 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile tekstil deri oldu.

Geçen haftaki satış ağırlıklı seyrini yeni haftaya da taşıyan BIST 100 endeksi, analistlerin önemli destek seviyesi olarak gördüğü 93.400'ü test etse de bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 96.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW Beklenti Anketi, İngiltere'de ILO işsizlik ve ABD'de enflasyon verilerini takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 99.400 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.



