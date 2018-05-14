Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,49 yükselişle 103.370,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.517,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile spor oldu.

Gün içinde 103.762,98 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 105.500 direnci olacağını söyledi.