Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 yükselişle 117.651,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.219,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,42 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile madencilik oldu.

Gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 117.700 puanı test etti ve günü bu seviyenin hemen altında tamamladı.

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini belirtti. Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 puanın destek, 117.700 ve 119.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu