Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 347,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile bilişim oldu.

Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 117.240,05 seviyesini gördükten sonra, 117.000 seviyesinin hemen altında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 116.000 seviyelerinin destek, 117.700 ve 119.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı cari işlemler açığı beklentisi 6,8 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 49,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu