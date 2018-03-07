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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 yükselişle 116.842,44 puandan tamamladı.

07 Mart 2018 Çarşamba 18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 yükselişle 116.842,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 132,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 artarken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 116.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek 116.500-117.000 bandında dengelendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini, yarın ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 desteğinin kırılması durumunda 114.800 puanın gündeme gelebileceğini, 117.700 ve 119.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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Ekonomi
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