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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 yükselişle 118.950,76 puandan tamamladı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 yükselişle 118.950,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 119,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,48 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,41 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle 118.314,32 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarını telafi ederek, 119.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıklayacağı ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesi'nde de imalat sanayi endeksi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.


Anahtar Kelimeler:
BIST 100 EndeksiBorsaPiyasalar
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