Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkemizin çıkarına olan teşebbüs ve girişimleri her zaman destekleyeceğiz
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.329,22 puandan tamamladı.
Ekonomi 25.12.2019, 18:19
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.329,22 puandan tamamladı.
Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.
7°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:50
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:56