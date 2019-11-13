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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 855,82 puan ve yüzde 0,82 artarak 104.828,18 puana çıktı.

Ekonomi 13.11.2019, 17:22
Borsa günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 104.828,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 855,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında kamuya açık oturumları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Almanya'da büyüme Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

#ekonomi
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