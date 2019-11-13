Son Dakika
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 855,82 puan ve yüzde 0,82 artarak 104.828,18 puana çıktı.
Ekonomi 13.11.2019, 17:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 104.828,18 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında kamuya açık oturumları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.
Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Almanya'da büyüme Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.
15°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|18:56