Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 912,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.650,32 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96.000-96.500 bandında dengelendi.

Analistler, Japonya'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak oturumların ve buradan gelen haber akışlarının yatırımcıların gündeminde olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ABD, Çin ve Avro Bölgesinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.500 seviyesine yükselebileceğini, 92.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.