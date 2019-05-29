Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 87.186,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 408,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,56 ile finansal, kiralama faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyre karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı aşarak 87.769,41 puana kadar çıktı.