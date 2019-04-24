Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 96.142,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,55 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 ile turizm oldu.

Güne düşüşle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki seyrin yatırımcıların odak noktasında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek, 97.200 ve 99.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.





