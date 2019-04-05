Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazancıyla 98.783,36 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 446,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,45 holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 99.214,08 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 98.500-99.000 bandında dengelendi.