Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,70, holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki düşüşler ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.847,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alışlarla sınırlı da olsa yükselişe geçerek günü 94.000 puanın hemen altında tamamladı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

