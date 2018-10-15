Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 değer kazancıyla 98.631,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.973,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi de yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile metal eşya, makine oldu.

Türkiye ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik iyimserliğin etkisiyle 99.037,88 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 98.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,7 azalacağı tahmin ediliyor.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

