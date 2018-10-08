Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kazancıyla 96.087,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.203,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,84 holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel haftaya düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 93.816,94 puana kadar gerilemesinin ardından banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek 96.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.



