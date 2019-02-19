Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazancıyla 101.742,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan artarken toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile spor oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 100.713,11 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 102.500 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu