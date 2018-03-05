Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 yükselişle 116.946,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 87,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile iletişim oldu.

Yurt içinde açıklanan şubat ayı enflasyonunun yüzde 0,73 ile beklentileri aşmasının ardından 116.591,88 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 117.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 114.800 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu