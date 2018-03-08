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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 düşüşle 116.567,08 puandan tamamladı.

08 Mart 2018 Perşembe 18:22
Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 düşüşle 116.567,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 275,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,52 ile ulaştırma oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 117.400 puana kadar çıkması sonrasında düşüşe geçerek, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 116.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Moody's'in not indirimi ve değerlendirmelerinin ekonomik gerçeklerle uyuşmadığını belirterek, buna bağlı olarak döviz kurları, hisse senedi ve tahvil piyasasında uluslararası piyasalara paralel bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın ABD'de istihdam raporu, Almanya'da dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 116.000 seviyelerinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Ekonomi
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