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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 düşüşle 116.709,93 puandan tamamladı.

06 Mart 2018 Salı 18:19
Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 düşüşle 116.709,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 236,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 6,76 ile ulaştırma oldu.

Güne pozitif başlayan ve 117.720,20 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 116.709,93 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 116.000 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, yarınki PPK toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. TCMB, PPK'nın ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,75'te sabit tutmuştu.

Muhabir: Bekir Gürdamar


Anahtar Kelimeler:
BIST 100EkonomiPiyasalar
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