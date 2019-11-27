Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 105.844,47 puandan tamamladı.
Ekonomi 27.11.2019, 19:07
İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile metal, ana sanayi oldu.
Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Kasım 2019
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:29
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:50