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Borsa günü düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 391,14 puan ve yüzde 0,38 azalarak 103.153,20 puana indi.
Ekonomi 08.11.2019, 17:16
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 103.153,20 puandan tamamladı.
Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi, ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün destek 104.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.
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