Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 102.686,11 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 686,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile menkul inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile metal eşya makina oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 103.552,66 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 102.500 - 103.000 bandında dengelendi.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı bu yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.