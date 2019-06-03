Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 90.345,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 244,09 puan azalırken toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 90.000-90.500 puan bandında tamamladı.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını kaydetti.

Bayram arifesi olması nedeniyle öğleden sonra yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyeceğini, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Analistler, cuma günü yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de istihdam raporunu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal