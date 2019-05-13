Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybıyla 86.282,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.250,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi yüzde 2,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 8,69 ile spor oldu.

Küresel ticaret savaşlarının piyasalardaki risk iştahını azaltması, dünya borsalarındaki değer kaybı ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, puanla 30 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanış seviyesinden kapandı.

Analistler, ithal edilen ürünlere uygulanan tarifelerde ABD'ye Çin'den gelen misilleme sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri ile ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde ise 85.500 puanın destek konumunda olduğunu aktardı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahmin ediliyor.

















