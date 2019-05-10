Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile ulaştırma oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeye paralel 90.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü 88.500-90.000 bandında tamamladı.

Analistler gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de perakende satışlar, ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve ABD ile İran arasındaki gerilim de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500'ün güçlü destek, 93.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, mart ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor.