Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 94.179,37 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.236,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,77 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, etkisinin artıran satışlarla, 94.000 puanın üzerinde dengelendi.