Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 14,70 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,35 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçen BIST 100 endeksi, 99.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 98.500 puanın altında dengelendi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu