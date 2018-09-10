Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kaybıyla 91.698,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.575,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi de yüzde 1,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,54 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 4,25 ile madencilik oldu.

Yurt içinde, ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilere paralel yüzde 5,2 olarak açıklanmasından bulduğu destekle 93.662,58 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, öğleden sonra bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla gerileyerek günü gördüğü en düşük seviye olan 91.698,34 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 91.500 ve 90.000 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal