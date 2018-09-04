Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 93.189,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 726,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 94.589,11 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek 93.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar ile ABD'de ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin yarın akşam saatlerinde yapacakları konuşmaların da yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal