Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 586,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile orman, kağıt, basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,31 ile metal ana sanayi oldu.

Güne negatif bir seyirle başlayan ve 93.000 puanın altını test eden BIST 100 endeksi, 93.000 puanın üzerinde dengelendi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu