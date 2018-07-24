Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,33 değer kaybıyla 92.133,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 3.171,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,69, holding endeksi de yüzde 1,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından yükselişe geçen döviz kurlarının negatif etkisiyle 91.722,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü 92.000-92.2500 puan bandında tamamladı.

Analistler, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) piyasa beklentilerinin aksine faizlerde değişikliğe gitmemesinin TL varlıklar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Faiz kararı sonrası borsanın gerilediğini, döviz kurlarının ise yükseldiğini ifade eden analistler, dolar/TL'nin 4,93'ün, avro/TL'nin ise 5,78'in üzerini test ettiğini kaydetti.

Saat 18.10 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 3,05 artışla 4,8859'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 3,14 yükselişle 5,7214, sterlin/TL'de yüzde 3,42 primle 6,4286'den işlem görüyor.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal