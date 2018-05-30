Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 düşüşle 103.869,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.244,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,67 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 103.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı finansal istikrar raporu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin destek, 108.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.



Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu