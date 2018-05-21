Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 103.317,88 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 102.500 puanın altında dengelendi. Dolar/TL 4,5994, avro/TL 5,4140 ve sterlin/TL 6,1786 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu