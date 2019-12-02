Son Dakika

Borsa günü 108 binin üzerinde kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı.

Ekonomi 02.12.2019, 17:25
Borsa günü 108 binin üzerinde kapattı
banner230

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,40 ile spor, gerileyen tek endeks ise yüzde 0,32 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi beklentilere paralel gelen büyüme ve tekrar artışa geçen imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile yükselerek 108.000 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde üretici fiyatları endeksi verileri ile İngiltere'de başlayan NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Muhabir: Murat Aslan

#ekonomi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@