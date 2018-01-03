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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 117.738,99 puandan başladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:14
Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 117.738,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 214,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile ulaştırma oldu.

Dün, gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2017'nin son günlerinde başlayan yükseliş rallisini yeni yılın ilk işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 117.724,24 puana, kapanış rekorunu da yüzde 1,90 geliştirerek 117.524,20 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin dolar bazlı 31.340 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti. Dolar bazlı direncin cari kurla 118.150 puana denk geldiğini ifade eden analistler, dünkü düşüşün ardından bugüne yükselişle, 3,77 seviyesinden başlayan dolar/TL'de ise 3,75’in önemli destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, 2017 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 11,73 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2017 için enflasyon beklentisi en düşük yüzde 11,27 ve en yüksek yüzde 12,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyonuna ilişkin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,51 olarak hesaplandı.

Enflasyon, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,49 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 12,98 artış göstermişti.

Muhabir: Bekir Gürdamar

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Ekonomi
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