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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 112.514,10 puandan başladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:19
Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 112.514,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 364,39 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,23 ile tekstil, deri oldu.

Dün 111.445,86 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 112.149,71 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 113.400 ve 114.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 111.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Ekonomi
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