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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 112.130,62 puandan başladı.

26 Aralık 2017 Salı 10:08
Borsa güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 112.130,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 365,62 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile sigorta oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve 112.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kazancıyla 111.765,00 puandan tamamladı.

Analistler, yılın son haftasında, Noel ve yılbaşı tatillerini birleştiren uluslararası yatırımcılar nedeniyle piyasaların açık olduğu zamanlarda da düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.000 ve 112.500 seviyelerinin direnç, 111.000 ve 110.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Ekonomi
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