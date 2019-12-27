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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,34 artışla 114.035,70 seviyesine yükseldi.
Ekonomi 27.12.2019, 10:02
İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, 382,68 puan ve yüzde 0,34 değer kazancıyla 114.035,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.
Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, dün ABD'de borsaların rekorlar kırmasının ardından bugün Avrupa piyasalarının da Noel tatilinin sona ermesiyle işleme açılacağını bildirdi.
Artan küresel risk iştahının desteği ile BIST 100 endeksinin yükseliş trendi içindeki hareketini devam ettirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 ve 115.500 seviyelerin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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